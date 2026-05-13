Променят движението в посока Кулата през Кресненското дефиле при „Малкия тунел"

От 14 до 16 май се променя организацията на движението в посока Кулата в участък от път I-1 през Кресненското дефиле при „Малкия тунел".

Промяната в организацията на преминаване е поради ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващите към Кулата ще се пренасочват по обходния път на „Малкия тунел", който е в непосредствена близост до първокласния път и при ограничение на скоростта до 30 км/ч.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се повиши безопасността на движение и комфортът на преминаване. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.