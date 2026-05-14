Слънце и облаци ни очакват на 14 май

Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста, в източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, в София - около 18°.

Над Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд – често значителна и на много места ще превали дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са 16° - 18. Температурата на морската вода е 14°-17°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

В планините облачността ще е разкъсана, след обяд - предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна и на места в Беласица, Огражден, Родопите, Сакар и Странджа ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, но през деня за кратко ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 4°, съобщават от НИМХ.