Вижте как се променя движението в София заради маратон в събота

Във връзка с провеждането на маратон на 16.05.2026 г., в интервала от 08:00 до 12:00 часа се въвежда временна организация на движението, както следва:

Забранява се влизането на пътни превозни средства по следните участъци:

бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" – между ул. „Ген. Гурко" и бул. „Черни връх", като се допуска преминаване на трамвайния транспорт при кръстовището с ул. „Граф Игнатиев";

бул. „Христо Смирненски" – между ул. „Стара стена" и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви", като се допуска преминаване на трамвайния транспорт;

бул. „Драган Цанков" – между ул. „Митрополит Кирил Видински" и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви";

ул. „Митрополит Кирил Видински" – между бул. „Драган Цанков" и ул. „Сава Огнянов";

ул. „Милин камък" – между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" и ул. „Кокиче";

ул. „Ралица" – между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" и ул. „Калиакра";

ул. „Юрий Венелин" – между ул. „Любен Каравелов" и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви";

ул. „Ген. Паренсов" – между ул. „Любен Каравелов" и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви".

В периода от 08:00 до 12:00 часа на 16.05.2026 г. се променят маршрутите на следните линии от градския транспорт: Автобусна линия № 72. В посока ж.к. „Западен парк": От кръстовището на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" и ул. „Ген. Гурко" маршрутът продължава: ул. „Ген. Гурко", бул. „Васил Левски", бул. „Патриарх Евтимий", ул. „Проф. Фритьоф Нансен", бул. „България", след което от спирка с код 0395 „Бул. Черни връх" автобусите продължават по обичайния си маршрут.

В посока х-л „Плиска": От кръстовището на бул. „България", бул. „Черни връх" и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" маршрутът продължава: ул. „Проф. Фритьоф Нансен", бул. „Васил Левски", ул. „Шипка", бул. „Евлоги и Христо Георгиеви", след което автобусите продължават по маршрута си. Автобусите ще спират на всички съществуващи тролейбусни и автобусни спирки в променения участък.

Автобусни линии № 76, 204 и 304. В посока ж.к. „Гоце Делчев" и НИМ: От кръстовището на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" и ул. „Ген. Гурко" маршрутът продължава: ул. „Ген. Гурко", бул. „Васил Левски", бул. „Патриарх Евтимий", ул. „Проф. Фритьоф Нансен", бул. „България", след което автобусите продължават по маршрутите си. В посока ж.к. „Младост-4" и ж.к. „Дружба-2": От кръстовището на бул. „България", бул. „Черни връх" и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" маршрутът продължава: ул. „Проф. Фритьоф Нансен", бул. „Васил Левски", бул. „Цар Освободител", бул. „Цариградско шосе", след което от спирка с код 1287 „Пл. Орлов мост" автобусите продължават по маршрутите си. Автобусите ще спират на всички съществуващи спирки в променения участък.

Автобусна линия № 94. В посока ж.к. „Студентски град": От кръстовището на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" и ул. „Ген. Гурко" маршрутът продължава: ул. „Ген. Гурко", бул. „Васил Левски", бул. „Патриарх Евтимий", ул. „Проф. Фритьоф Нансен", бул. „Черни връх", след което от спирка с код 0397 „Хотел Хилтън" автобусите продължават по маршрута си. В обратна посока маршрутът не се променя. Автобусите ще спират на всички съществуващи спирки в променения участък.

Автобусна линия № 604. В посока институт „Пирогов": От кръстовището на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" и ул. „Ген. Гурко" маршрутът продължава: ул. „Ген. Гурко", бул. „Васил Левски", бул. „Патриарх Евтимий", ул. „Проф. Фритьоф Нансен", бул. „България", след което от спирка с код 0395 „Бул. Черни връх" автобусите продължават по маршрута си. В посока гара „Искър": От кръстовището на бул. „България", бул. „Черни връх" и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" маршрутът продължава: ул. „Проф. Фритьоф Нансен", бул. „Васил Левски", бул. „Цар Освободител" - бул. „Цариградско шосе", след което от спирка с код 1287 „Пл. Орлов мост" автобусите продължават по маршрута си. Автобусите ще спират на всички съществуващи спирки в променения участък.