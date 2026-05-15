КОЙ ГОТВИ
“Предлагам пролетна баница с коприва и сирене или извара, подходяща и за трапезата на Спасовен – 21 май”, ни пише Марияна Бончева.
ПРОДУКТИ
1 пакет кори за баница
300 г коприва
300 г сирене или извара
200 г кисело мляко
4 яйца + 1 жълтък за намазване
олио за намазване
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Измиваме копривата, попарваме я във вряла вода и я изваждаме с решетеста лъжица в сито да се отцеди. Наситняваме я с нож.
Смесваме изварата или натрошеното сирене с киселото мляко, разбитите с вилица яйца и копривата.
Разстиламе една кора, намазваме я с олио и я покриваме с втора кора. Върху нея разпределяме част от плънката с коприва и завиваме на руло. По същия начин процедираме с останалите кори до привършването на плънката.
Нареждаме рулата в намазнена правоъгълна тава и ги намазваме с олио и жълтък. Печем в загрята фурна на 190 градуса до получаване на златиста коричка.