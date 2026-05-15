КОЙ ГОТВИ

“Предлагам пролетна баница с коприва и сирене или извара, подходяща и за трапезата на Спасовен – 21 май”, ни пише Марияна Бончева.

ПРОДУКТИ

1 пакет кори за баница

300 г коприва

300 г сирене или извара

200 г кисело мляко

4 яйца + 1 жълтък за намазване

олио за намазване

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Измиваме копривата, попарваме я във вряла вода и я изваждаме с решетеста лъжица в сито да се отцеди. Наситняваме я с нож.

Смесваме изварата или натрошеното сирене с киселото мляко, разбитите с вилица яйца и копривата.

Разстиламе една кора, намазваме я с олио и я покриваме с втора кора. Върху нея разпределяме част от плънката с коприва и завиваме на руло. По същия начин процедираме с останалите кори до привършването на плънката.

Нареждаме рулата в намазнена правоъгълна тава и ги намазваме с олио и жълтък. Печем в загрята фурна на 190 градуса до получаване на златиста коричка.