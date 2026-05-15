Топло, но с облаци, дъжд и май пак градушки

Шарено време с малко слънце, облаци, дъжд, ту топло, ту по-хладно. Такова ще е времето през почивните дни според прогнозата на шефа на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

Минималните температури в петък ще бъдат от 6 до 12, по Черноморието до 10 градуса. Сутринта значителна ще бъде облачността над западните райони до слънчево на изток. От запад ще се заоблачава, като следобед главно в западните райони се очакват краткотрайни валежи и прегърмявания. Максималните температури ще са от 20 до 25 градуса, по Черноморието до 19 градуса. За София очакваната минимална температура е 7, а максимална 21 градуса.

В събота минималните температури ще бъдат от 7 до 13 градуса, по Черноморието до 11-12 градуса. Сутринта ще бъде слънчево. По-късно от запад ще се заоблачава. Късно следобед и през нощта ще премине хладна вълна с гръмотевични бури. Валежи със значителни количества (30-50 л/кв. м) ще има в Западна и Северна България. Възможни са и градушки. Максималните температури ще са от 20 до 25 градуса, по Черноморието до 18-20 градуса. За София очакваната минимална температура е 8, а максимална 22 градуса.

Над планините следобед облачността ще е значителна с валежи от дъжд и сняг и прегърмявания.

По-съществени валежи ще има в Пирин, Рила и Родопите

Вятърът по високите части (над 2500 м) ще бъде от запад с пулсове до 40 км/ч. Максимални температури над 2500 м ще са 1 до 4, а на 1500 м - от 9 до 11 градуса.

В неделя минималните температури ще бъдат от 8 до 13, по Черноморието до 12-14 градуса. В неделя над страната нова вълна ще донесе захлаждане и нови дъждове с краткотраен характер. Следобед ще вали отново в цялата страна, с повече валежи следобед в централните райони.

През нощта над Северна България ще се задържи облачно с превалявания в северозападните райони, а на юг облаците ще се разкъсват и намаляват. Максималните температури ще са от 18 до 23, по Черноморието до 18 - 20 градуса.

За София очакваната минимална

температура е 8, а максималната 22 градуса

Следобед над планините ще има значителна облачност, с валежи от дъжд и сняг и прегърмявания. Максималните температури по високите части ще са като в събота.

В понеделник и вторник ще се задържи хладно със значителна облачност над Северна България и краткотрайни следобедни валежи. Дневните температури в традиционно най-топлите места няма да надвишават 22-23 градуса.

