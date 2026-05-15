Слънце и краткотрайни валежи ни очакват на 15 май

Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста, над Западна и Централна България – и купесто-дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, в София – около 20°.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд – с развитие на купеста облачност, но ще бъде без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат 18°-20°. Температурата на морската вода е 13°-17°. Вълнението на морето ще бъде два бала.

В планините ще преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в масивите в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от южната четвърт, по високите части – до умерен, от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра – около 6°.