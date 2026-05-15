ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румъния и Украйна финализират споразумение за прот...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22853582 www.24chasa.bg

„Български пощи“ възстановяват приемането на пратки за 4 държави от Близкия изток

976
„Български пощи" възстановяват приемането на изходящи пратки за Ирак, Йордания, Саудитска Арабия и Оман Снимка: Pixabay

От 18 май 2026 г. „Български пощи" възстановяват приемането на изходящи пратки за Ирак, Йордания, Саудитска Арабия и Оман, съобщиха от пресцентъра на дружеството.

В началото на март „Български пощи" преустановиха приемането на всички видове пратки за редица държави от Близкия изток, сред които Израел, Ливан, Йордания, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, като мярката беше наложена заради отменени полети на авиокомпаниите и затворени въздушни пространства в региона след съвместни въздушни удари на Израел и САЩ срещу Иран.

„Български пощи" възстановяват приемането на изходящи пратки за Ирак, Йордания, Саудитска Арабия и Оман Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Румяна Босева – Лулуто: Това, което те прави стар, е да спреш да се движиш (подкаст)