Вижте къде в София няма да има вода на 18 май

На 18 май (понеделник) 2026 г. във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Павел Елмазов", кв. „Драгалевци" се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 20:30 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

ул. „Акад. Петър Динеков"

ул. „Павел Елмазов"

ул. „Иван Салабашев"

ул. „Бяла мура"

ул. „Проф. Стойко Стойков"

ул. „Къпинка" от ул. „Акад. Петър Динеков" до ул. „Околовръстен път".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на бул. „Черни връх" № 204.