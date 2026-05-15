От 18 до 22 май променят движението в участъци от републиканските пътища в Софийска област

През следващата седмица - от 18 май до 22 май, за полагане на маркировка временно ще се променя организацията на движение в участъци от републиканските пътища в Софийска област. Дейностите ще се изпълняват между 8 ч. и 17 ч., като поетапно ще се ограничава преминаването в една лента.

Отсечките, по които ще се полага маркировката са път III-6004 Байлово – Смолско (от 18- и до 31-ви км), път III-105 Елешница - Eлин Пелин – Нови хан (от км 0 до 16-и км), път II-82 между Боровец и село Марица (от 14-и до 28-и км) и от Самоков до язовир Искър (от 39-и до 62-и км).

При изпълнението на дейностите трафикът няма да бъде спиран, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.