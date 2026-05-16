Светъл дъб, антрацит и тънка зелена нишка в апартамент с две спални

Дневното пространство е отворено и функционално - масата за хранене може лесно да се изважда и прибира при нужда

Свежо пролетно настроение излъчва този интериор независимо от сезоните навън. Защото е изпълнен с много светлина и точно подбрани дизайнерски и цветни акценти.

Реализираният проект е за немного голям апартамент със 105 квадратни метра площ с две спални и две бани в нов затворен комплекс в южните квартали на София.

Концепцията за вътрешното оформление на арх. Дарина Василева и арх. Станислава Марковска, Algoritm Design Studio, е изградена върху топла бежова основа от стени и под, на чийто фон красиво изпъкват останалите “герои” в сценографията – мрамор със зелена шарка, светъл дървен фурнир и акценти в антрацит, допълнени от зелен текстил.

Коридорът е третиран като силен визуален акцент

- таванът, бордът над ламперията и подът са в пясъчен тон.

Главният акцент тук е огледалото - оригинално решение на архитектките, постигнато чрез тониране в зелено, в три равнини, което придава дълбочина и динамика. LED осветлението над ламперията е предвидено като дежурно за нощно ориентиране. Така зелената нотка се проявява още във входната зона и продължава навътре.

Дневното пространство е отворено, с плавна връзка между дневна, кухня и трапезария. Основен композиционен елемент в него е кухненският остров. Облицовката му от мраморни плочи с ефектна изумрудена шарка задава лайтмотива на целия апартамент. Над острова е разположен аспиратор в неръждаема стомана, а котлоните са вградени наравно с плота. Масата за хранене е проектирана по индивидуален проект от българска фирма и представлява хитроумно решение. Тя лесно се прибира към острова и изважда, когато има нужда да се ползва целият ѝ капацитет. Горният ред шкафове в готварската зона са във вид на витрини със стъклени врати и подсветка и по този начин се придава лекота и дълбочина.

Сниженият таван оформя

характерна линия на “отсичане”

- архитектурен детайл, който се повтаря в целия апартамент. Кухнята е в цвета на тавана, а колоните - в технически фурнир антрацит, който преминава като вертикален детайл зад дивана към TV композицията. В светъл дъб са решени подът и гърбът на стъклените шкафове, цвят, които излъчва топлина и баланс.

В центъра на всекидневната е оформен модул, на чиято растерирана лицева страна е телевизорът. Срещу него е кътът за релакс със заоблени дивани и дизайнерска табуретка от метал.

В основната спалня отново е приложено практично решение с корпусен елемент зад двойното тапицирано легло - изцяло от затворен тип, предлагащ много място за съхранение. Тези модули около леглото комбинират огледални фронтове, фурнир антрацит плюс топъл беж.

В стаята на родителите е намерено и място за работа, оформено като продължение на плитък модул за съхранение. Тоалетката е съчетание на огледала и дискретни шкафове.

Новият дом на младото семейство с дете е потопен в хармония от цветове, форми и дизайн, плюс безкомпромисна функционалност.

