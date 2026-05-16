Жълт код за силни валежи за няколко области в страната

ИЗТОЧНИК: НИМХ

Жълт код за опасност от интензивни валежи обяви Националният институт по метеорология и хидрология за няколко области в страната. Прогнозата е за областите Видин, Монтана, Враца, София (област и град), Перник, Кюстендил, Благоевград и части от Плевен, Ловеч, Пазарджик и Смолян. Това се съобщава в картата с предупредителните кодове за опасни метеорологични явления, публикувана на сайта на НИМХ.

Над по-голямата част от страната днес ще преобладава слънчево време. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици, пише БТА.

Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен до силен. Слаб ще остане вятърът само в западната част на Дунавската равнина и в западните райони на Горнотракийската низина.

Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, в София – около 22°.

Градушка с размерите на яйце падна в началото на седмицата в Трявна и Царева ливада. Бяха подадени множество сигнали за счупени автомобилни стъкла, поражения по покриви, дворове и прозорци на къщи и имущество, съобщи във Фейсбук профила си тогава кметът на Трявна Денчо Минев.

