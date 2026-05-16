Интензивен е трафикът на тирове на "Капитан Андреево"

Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево". Снимка: Архив

Трафикът е интензивен на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) на границата с Турция „Капитан Андреево" на изход за товарни автомобили, съобщиха от „Гранична полиция" за движението на българските граници тази сутрин.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград". През граничните преходи „Илинден", „Кулата" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили, пише БТА.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. На прехода „Русе – Гюргево" се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове на границите с Република Северна Македония и Република Сърбия.

