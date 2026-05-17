Православен календар за 17 май

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

6 Неделя след Пасха ¬ на Слепия. Св. мчк Николай Софийски. Събор на св. Баташки мъченици. Св. ап. Андроник. Св. мчк Солохон (Тип. с. 317)

Свети Андроник бил един от 70-­те Христови апостоли. Станал eпископ на Панония и проповядвал божието слово. Той приел мъченическа смърт и мощите му, също както и мощите на света Юния, по­-късно били намерени в гр. Евгения (Византия).

Мъченически загиналите през 1876 г. християни в храма в Батак са канонизирани за светии на 3 април 2011 г. от патриарх Максим съгласно решение на Светия синод на 16 март 2011 г.