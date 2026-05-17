Интензивен е трафикът на граничния пункт „Капитан Андреево" на изход за товарни автомобили

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Интензивен е трафикът на граничния пункт "Капитан Андреево" - на границата с Турция, на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция" на сайта си. Данните са актуални към 10:00 ч., съобщи БТА.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи на границата с Румъния. На граничния преход "Русе-Гюргево" се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението е регулирано.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През граничните преходи „Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На всички гранични контролно-пропускателни пунктове със Сърбия и с Република Северна Македония трафикът е нормален, допълниха от МВР.