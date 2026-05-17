Лоши са условията за туризъм в планините, времето е мъгливо и облачно. Това казаха за БТА от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст (БЧК).

На повечето места се очаква влошаване на времето. По високите части на планините се очакват валежи, допълниха от спасителната служба.

В ниските части на планините условията за туризъм са добри, но хората трябва да са подготвени и добре екипирани.

Не са регистрирани инциденти в планините през изминалото денонощия, казаха още от планинската служба.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология облачността над планините ще бъде значителна и на места ще има валежи от дъжд, над 1800 метра – от сняг. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде силен и с него ще нахлува студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 3°, съобщи БТА.