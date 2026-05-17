Майско време с редуване на слънце, облаци и кратки превалявания

През нощта облачността ще се разкъсва и намалява до предимно ясно време, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Атмосферното налягане ще се повиши и ще бъде близко до средното за месеца.

Утре облачността ще бъде променлива, след обяд - често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, в София - около 19°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слабо. Ще духа до умерен вятър запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 20° и 22°. Температурата на морската вода е между 14° и 17°. Вълнението на морето ще 1 - 2 бала, съобщава БТА.

В планините облачността ще бъде променлива, след обяд - често значителна, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра - около 6°.

Във вторник и сряда атмосферата ще остане неустойчива, времето - променливо. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, във вторник на повече места в Централна Южна България, в сряда - в източните райони и планините. Вятърът ще бъде северозападен, слаб и умерен. Дневните температури ще бъдат от 19-20° до 25°.