Магданозени кюфтенца

КОЙ ГОТВИ
“Сега е сезонът на любимите ми зелении, а в тях включвам и свежия магданоз, който у дома е в изобилие. Предлагам ви едни много лесни и много вкусни зелени кюфтенца”, ни пише Маргарита Димитрова.
ПРОДУКТИ
150 г магданоз, 3 стръка зелен лук или 1/2 глава кромид лук, 3 стръка пресен чесън или 2 скилидки стар, 150 г зряло сирене, 3-4 яйца, 3 с.л. кисело мляко, 3 с.л. брашно, сол на вкус, щипка млян черен пипер, олио за пържене
За соса:
100 г качествена майонеза, 100 г кисело мляко, 3 скилидки чесън или щипка-две чесън на гранули, шепа свеж копър, щипка млян черен пипер, сол на вкус
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Разбиваме яйцата и солта с миксер. Към тях добавяме натрошеното сирене и млякото, а след тях лъжица по лъжица и брашното.
Овкусяваме сместа с подправките. Накрая изсипваме нарязания магданоз. Разбъркваме сместа добре, гребваме с по-голяма лъжица от готовата смес и пържим в загрятата мазнина кюфтетата на умерен огън и до придобиване на златист цвят.
Приготвяме соса, като майонезата, млякото, солта, черният пипер, счуканият чесън и нарязаният копър ги смесваме заедно. Разбъркваме много добре до гладка консистенция. Като добавка и по ваше желание може да добавите малко горчица. С получения сос можете за залеете кюфтетата преди сервиране.