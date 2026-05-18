Магданозени кюфтенца

КОЙ ГОТВИ

“Сега е сезонът на любимите ми зелении, а в тях включвам и свежия магданоз, който у дома е в изобилие. Предлагам ви едни много лесни и много вкусни зелени кюфтенца”, ни пише Маргарита Димитрова.

ПРОДУКТИ

150 г магданоз, 3 стръка зелен лук или 1/2 глава кромид лук, 3 стръка пресен чесън или 2 скилидки стар, 150 г зряло сирене, 3-4 яйца, 3 с.л. кисело мляко, 3 с.л. брашно, сол на вкус, щипка млян черен пипер, олио за пържене

За соса:

100 г качествена майонеза, 100 г кисело мляко, 3 скилидки чесън или щипка-две чесън на гранули, шепа свеж копър, щипка млян черен пипер, сол на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Разбиваме яйцата и солта с миксер. Към тях добавяме натрошеното сирене и млякото, а след тях лъжица по лъжица и брашното.

Овкусяваме сместа с подправките. Накрая изсипваме нарязания магданоз. Разбъркваме сместа добре, гребваме с по-голяма лъжица от готовата смес и пържим в загрятата мазнина кюфтетата на умерен огън и до придобиване на златист цвят.

Приготвяме соса, като майонезата, млякото, солта, черният пипер, счуканият чесън и нарязаният копър ги смесваме заедно. Разбъркваме много добре до гладка консистенция. Като добавка и по ваше желание може да добавите малко горчица. С получения сос можете за залеете кюфтетата преди сервиране.