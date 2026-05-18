Православен календар за 18 май

Св. мчци Теодот Анкирски, Петър, Дионисий и дружината им. Св. Седем девици

Св. Теодот живял по времето на император Диоклетиан.Той подпомагал своите единоверци, давал им храна и подслон. Издирвал и откупвал телата на умрели мъченици, за да ги погребе по християнски. Така станало, че между християните били заловени 7 девици. Те били подложени на изтезания и хвърлени в езеро със завързани на шиите им камъни. Св. Теодот намерил телата им и ги погребал, заради което бил подложен на жестоки мъчения и предаден на смърт.

Имен ден: Клавдия