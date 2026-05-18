Облаци и вятър на 18 май, в планините ще превалава

Днес облачността ще бъде променлива, след обяд - често значителна, но само на отделни места в планинските райони ще превали слабо. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, в София - около 19°. Такава е прогнозата за времето на НИМХ, цитирана от БТА

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слабо. Ще духа до умерен вятър запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 20° и 22°. Температурата на морската вода е между 14° и 17°. Вълнението на морето ще 1 - 2 бала.

В планините облачността ще бъде променлива, след обяд - често значителна, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра - около 6°.

Във вторник и сряда атмосферата ще остане неустойчива, времето - променливо. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, във вторник на повече места в Централна Южна България, в сряда - в източните райони и планините. Вятърът ще бъде северозападен, слаб и умерен. Дневните температури ще бъдат от 19-20° до 25°.