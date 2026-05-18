Ограничава се движението в района на граничен преход "Кулата" заради ремонт

От 8:00 ч. днес до 8:00 ч. на 20 май временно се променя организацията на движение в участък от първокласния път I-1 София – Кулата преди граничен преход "Кулата", съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Промяната се налага заради гаранционен ремонт на асфалтовата настилка в около 200-метров участък при 442 км. По време на строително-ремонтните дейности ще бъде ограничено преминаването в платното в посока София, като трафикът ще се осъществява двупосочно в платното за Кулата. В участъка ще бъде въведено ограничение на скоростта до 30 км/ч.

От пътната агенция напомнят, че от 14 май се извършва ремонт и на асфалтовата настилка на мостово съоръжение при т.нар. малък тунел в Кресненско дефиле в посока Кулата. В тази връзка автомобилите, пътуващи към граничния пункт, се пренасочват по обходен път в непосредствена близост до първокласния път, като и там е въведено ограничение на скоростта до 30 км/ч.

От АПИ апелират към водачите да шофират внимателно, да спазват въведената временна организация на движение и ограниченията на скоростта, както и да избягват рискови изпреварвания.

На 13 май заради ремонтни дейности движението на автомагистрала "Струма" в посока Кулата се осъществяваше в изпреварващата лента. Трафикът беше регулиран с пътни знаци.