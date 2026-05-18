ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хванаха шофьор с 3,65 промила край село Стефаново

Времето София 15° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22869133 www.24chasa.bg

Не са добри условията за туризъм в планините

656
Стара планина

Не са добри условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е динамично - облачно, с мъгли и слаб вятър, а температурите са около нула градуса. На места има още сняг на петна.

Прогнозите са за валежи, посочиха още от ПСС и посъветваха туристите да следят локално прогнозите за времето.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините облачността ще бъде променлива, след обяд - често значителна, но само на отделни места ще превали слабо. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра - около 6°.

Стара планина

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)