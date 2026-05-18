Вижте къде в София няма да има вода на 19 май

На 19 май (вторник) 2026 г. във връзка с подмяна на редуктор за налягане по ул. „Буйновско ждрело", в.з. „Калфин дол" се налага спиране на водоподаването от 09:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

в.з. „Бункера", ж.к. „Терасите"

в.з. „Малинова долина – Герена" - ул. „Бука" и ул. „Силян".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Бистришко шосе"

на кръстовишето с ул. „Копринка".

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода" АД на телефон 0800 121 21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството.