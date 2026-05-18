ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Билд" публикува 20 интересни факта за България сл...

Времето София 17° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/22870451 www.24chasa.bg

Облаци и валежи ни очакват и през следващите дни

1232
Утре ще се заоблачи и над източните райони СНИМКА: Pixabay

През първата половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над Родопите. След полунощ ще се заоблачи над западната половина от страната. Вятърът ще отслабне, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), цитиран от БТА. 

Атмосферното налягане е и ще остане малко по-ниско от средното за месеца.

Утре ще се заоблачи и над източните райони. Ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони придружени с гръмотевици. Ветровито ще се задържи в Северна България. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, за София - около 20°.

Над Черноморието облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Сутринта ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, а след обяд – от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°. Температурата на морската вода е между 14° и 17°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде облачно. Около и след обяд, главно в Рило-Родопската област и централните дялове на Стара планина, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, който през втората половина на деня ще се ориентира от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 7°.

В сряда и четвъртък въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Слънчеви часове ще има преди обяд над Западна България. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 20° и 25°.

 

Утре ще се заоблачи и над източните райони СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)