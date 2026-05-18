Временно променят движението от 19 до 21 май в областите Софийска и Сливен

От 19 до 21 май за профилактика на тол камери временно ще се променя организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в областите Софийска и Сливен. Това съобщават от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

На 19 май са планирани дейности на Подбалканския път I-6 при 189-и км в района на с. Челопеч, Софийска област и при 381-и км при Малко Чочовени в област Сливен. Предвижда се те да стартират от 10 ч. в района на Челопеч и в 10:30 ч. в района на Малко Чочовени и да продължат около един час, като през това време трафикът ще преминава в една лента.

На 20 и 21 май през нощта ще се извършва профилактика на тол камери на няколко отсечки на АМ „Тракия" в Софийска област. Целта е да не се затруднява пътуването на гражданите. При реализацията на работите във всички участъци поетапно ще се ограничава преминаването в активна и аварийна лента и в двете посоки на движение, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Предвижда се продължителността на работа по всички съоръжения да е около един час.

На 20 май от 22:30 ч. ще се работи по профилактиката на тол камерата на АМ „Тракия" при км 0 в района на комплекс „Черната котка", в посока Бургас. От 23:30 ч. аналогични дейности ще се изпълняват в платното към Бургас на магистралата при 19-и км, в района на Крушовица.

На 21 май в 0:30 ч. ще се работи по тол камерата в платното за Бургас при 24-и км в района на Вакарел, а около 1:30 ч. дейности ще се извършват в платното за Бургас при 54-и км в района на тунел „Траянови врата".

След това около 2:30 ч. ще започват работите по тол рамките в платното за София, като първо ще се изпълняват по съоръжението при тунел „Траянови врата", а след това около 3:30 ч. ще продължат по рамката в района на Вакарел. В 4:30 ч. ще се работи при Крушовица в платното в посока София, а около 5:30 ч. в същото платно при входа на София при км 0.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.