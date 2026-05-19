Пролетна торта с ягоди и спанак

Кремът е с матча и лимон

КОЙ ГОТВИ

Наталия Панчева предлага красива пролетна торта с ягоди и спаначени блатове.

ПРОДУКТИ

6 яйца, 100 г спанак, 5 с.л. бяло пшенично брашно, 1 с.л. бяло соево брашно, 40 мл олио, 1 лимон, 5 с.л. захар, 8 г бакпулвер, 1 щипка сода бикарбонат, 10-15 едри ягоди

За крема:

100 г бял шоколадов кувертюр, 70 г бял шоколад със зелен чай матча и лимоново масло, 400 г заквасена сметана, 300 г крема сирене

За украса:

ягоди, физалис, цветчета от цъфнало дърво

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Разделяме яйцата на белтъци и жълтъци. Бланшираме спанака за секунди във вряла вода. Блендираме го с два от жълтъците, олиото и настърганата лимонова кора.

Разбиваме останалите жълтъци със захарта. Смесваме разбитите белтъци със спаначената смес и жълтъците, като разбъркваме с шпатула. Добавяме пресетите брашна с бакпулвера и содата.

Изсипваме сместа в две тортени форми с диаметър 20 см, застлани с леко намазнена хартия за печене. Печем в загрята фурна на 180 градуса. Може да ги сиропираме със сок от компот.

Разтопяваме шоколадите на водна баня и ги темперираме до 20 градуса. Разбиваме крема сиренето със заквасената сметана. Добавяме разтопения шоколад и отново разбиваме. Ако предпочитаме по-сладък крем, добавяме еритритол или пудра захар.

Застиламе формата със стреч фолио и слагаме на дъното единия блат. По стената на формата нареждаме разполовените ягоди, а вътрешността пълним с по-голямата част от крема. Отгоре слагаме втория блат и го намазваме с останалия крем. Може да шприцоваме и розички. Оставяме тортата в хладилник за 1 нощ. Украсяваме с ягоди, физалис и цветчета от цъфнало дърво.