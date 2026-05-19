Православен календар за 19 май

Св. свщмчк Патрикий, еп. Брусенски. Св. мчк Калуф Египтянин.

Св. Патрикий бил епископ в град Пруса по времето на император Юлиян Отстъпник. Той открито изобличавал заблудите на езичниците и проповядвал Христовата вяра. Така успял да обърне към Христа много езичници. Заради това бил заловен и заведен на разпит при управителя на Витиния Юний, който заповядал да хвърлят Патрикий във врялата вода. Но светецът с помощта на молитвите си останал невредим. Тогава управителят заповядал да отсекат главата му.