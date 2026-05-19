Георги Рачев: Ще бъде хладно и дъждовно до 30 май

Студеното време продължава - ще бъде три градуса под нормата, влажно и неустойчиво и това до към 30 май, каза климатологът Гeорги Рачев пред bTV.

В петък и събота ще бъде доста дъждовно сутринта и влажно.

На 31 май също ще вали, но ще бъде топло.

По-топло ще бъде в Западна Европа, но на Балканите ще остане хладно.

В София ще има гръмотевични бури с температури около 17 градуса, а от понеделник времето ще започне да се оправя.

Оптимизмът идва от Пловдив, но и там от утре до неделя времето ще е променливо. Там ще има слаби преваления.

По морето пък е около 15-16 градуса температурата на водата.