Километрично задръстване в Кресненското дефиле

Опашки от автомобили се образуваха в Кресненското дефиле заради частичната подмяна на асфалтовата настилка в участъка от село Стара Кресна до град Кресна. Заради ремонта движението се извършва поетапно в едната пътна лента, като се регулира от сигналисти. Това води и до периодично образуване на опашките, пише БНТ.

Ремонтите ще продължат до четвъртък, дотогава е добре шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Предвиждайте и повече време за пътуването си.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се повиши безопасността на движение и комфортът на преминаване. Апелът към водачите е да карат внимателно и да не предприемат рискови изпреварвания.