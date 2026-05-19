Интерактивната карта на МВР за катастрофите вече функционира нормално

Интерактивната карта за пътнотранспортните произшествия отново функционира нормално. Това стана след приключването на надграждането на софтуерните системи на "Пътна полиция", съобщават от пресцентъра на МВР.

"Надграждането на софтуерните системи на "Пътна полиция" беше извършено във връзка с промените в Закона за движението по пътищата, влезли в сила на 7 май 2026 година. Процесът вече е приключил, а към този момент е напълно възстановен обменът на информация между АИС ГИС и АИС „Пътна полиция", посочват от полицията.