Конкурс "Къща на годината" на списание "Идеален дом" Еднофамилни къщи (снимки)

Списание „Идеален дом" обяви участниците в 30-ото юбилейно издание на престижния конкурс на изданието „Къща на годината".

В категория „Еднофамилна къща" селектираните участници се отличават с иновативно използване на естествени материали, висок клас енергийна ефективност и интелигентно планиране на пространствата.

Мирослав Насков, студио Mind Design

Къщата "диша" с природата, светлината диктува уюта

снимки Mind design

В непосредствена близост с природата тази къща е въплъщение на философията за т.нар. Controlled Pure Design - архитектура, която комбинира естетическа чистота, технологична прецизност и дълбоко емоционално въздействие.

Motif Architecture

Смело съчетание с флуидни форми

снимки Минко Минев

След важни промени във вътрешния план на двуетажната постройка, дневните и нощните помещения са разпределени много по-логично и функционално.

арх. Веселина Николова, КАД инженеринг

Геометрия и лек провансалски полъх

снимки Атанас Згурев

Елегантно вписана в терен с голям склон в единия му край, тази къща е решена с оригинална фасада и скатен покрив.

арх. Мирослав Гюнелиев, VG Architects

Динамичен силует в полето под Лозенската планина

снимки Минко Минев

Цялостната архитектурна форма и обемно-пространствена композиция на сградата са подчинени на красивия природен пейзаж. Фокусът пада върху панорамна веранда и конзолня двускатен покрив, повтарящ силуета на планината.

арх. Жана Иванова, ланд. арх. Мариела Дончева, HIGH-End Design Studio

Златни отблясъци в извънградската къща за четирима

снимки студио Бленда

Интериорната концепция следва съвременната стилистика в духа на модерната класика. Общата цветова гама е съставена от стени в снежно бяло, орнаментирани с т.нар. таблен декор, плюс пясъчни тонове в настилки, обзавеждане и текстил.

арх. Катерина Танева, студио Domo

Желание за дзен атмосфера край морето

снимки Иван Колев

Този проект обхваща целия процес на изграждането на новата къща за четиричленно семейство - от първоначалните скици и архитектурни чертежи до изборa на осветителни тела и аксесоари.