Конкурс "Къща на годината" на списание "Идеален дом" Еднофамилни къщи (снимки)

Списание „Идеален дом" обяви участниците в 30-ото юбилейно издание на престижния конкурс на изданието „Къща на годината".
В категория „Еднофамилна къща" селектираните участници се отличават с иновативно използване на естествени материали, висок клас енергийна ефективност и интелигентно планиране на пространствата.
Мирослав Насков, студио Mind Design
Къщата "диша" с природата, светлината диктува уюта
снимки Mind design
В непосредствена близост с природата тази къща е въплъщение на философията за т.нар. Controlled Pure Design - архитектура, която комбинира естетическа чистота, технологична прецизност и дълбоко емоционално въздействие.
Motif Architecture
Смело съчетание с флуидни форми
снимки Минко Минев
След важни промени във вътрешния план на двуетажната постройка, дневните и нощните помещения са разпределени много по-логично и функционално.
арх. Веселина Николова, КАД инженеринг
Геометрия и лек провансалски полъх
снимки Атанас Згурев
Елегантно вписана в терен с голям склон в единия му край, тази къща е решена с оригинална фасада и скатен покрив.
арх. Мирослав Гюнелиев, VG Architects
Динамичен силует в полето под Лозенската планина
снимки Минко Минев
Цялостната архитектурна форма и обемно-пространствена композиция на сградата са подчинени на красивия природен пейзаж. Фокусът пада върху панорамна веранда и конзолня двускатен покрив, повтарящ силуета на планината.
арх. Жана Иванова, ланд. арх. Мариела Дончева, HIGH-End Design Studio
Златни отблясъци в извънградската къща за четирима
снимки студио Бленда
Интериорната концепция следва съвременната стилистика в духа на модерната класика. Общата цветова гама е съставена от стени в снежно бяло, орнаментирани с т.нар. таблен декор, плюс пясъчни тонове в настилки, обзавеждане и текстил.
арх. Катерина Танева, студио Domo
Желание за дзен атмосфера край морето
снимки Иван Колев
Този проект обхваща целия процес на изграждането на новата къща за четиричленно семейство - от първоначалните скици и архитектурни чертежи до изборa на осветителни тела и аксесоари.