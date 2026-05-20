Православен календар за 20 май

Отдание на Пасха. Преп. Никита, еп. Халкидонски. Преп. Софроний Български

От млади години Никита се подвизавал в пости молитва. Той бил образец на всяка добродетел. По-късно станал епископ в Халкидон. Той ръководел своето паство с личния пример на своя съвършен живот и неуморимо добротворство всред отрудените люде, които се нуждаели от съвет, утеха, закрила и помощ. Той бил особено милостив и благодетелен към сираците и вдовиците.

Свети Никита много пострадал заради иконопочитанието от император Лъв Арменец (813–820 г.), когото той открито изобличавал, като му обяснявал православното учение за иконите. Той бил пратен на заточение, където и умрял.