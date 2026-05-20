До 22 май променят движението на магистрала „Струма" в област Кюстендил заради ремонт

АМ "Струма" СНИМКА: Архив

От днес - 20 май, до 8,30 ч. на 22 май (петък), временно се променя организацията на движение в посока Благоевград при 53-и км на АМ „Струма". В участъка в област Кюстендил се извършва гаранционен ремонт на фуги на мостово съоръжение, като за изпълнение на дейностите е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафикът преминава в изпреварващата лента, съобщиха от АПИ. 

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

