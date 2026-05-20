Завърши монтажът на армировката за новите стоманобетонни панели на Дунав мост при Русе

Завърши монтажът на армировката на новите стоманобетонни пътни панели в целия 320-метров участък от Дунав мост при Русе. Положен е бетонът за закрепване на панелите в отсечка с дължина 220 метра, а в следващите дни по график ще продължи бетонирането и на останалите около 100 метра, съобщиха от АПИ.

Напомняме, че на 4 юни поради извършващия се основен ремонт на съоръжението, движението по Дунав мост ще бъде спряно за всички видове превозни средства, като леките автомобили няма да преминават за 12 часа - от 9 ч. до 21 ч., а камионите за денонощие – до 9 ч. на 5 юни. Спецификата на изпълняваните строителни дейности изисква минимум през първите 12 часа от полагането на бетонните смеси за свързване на фугата между ремонтираните участъци да няма никакво преминаване на превозни средства. По този начин ще се осигури максимално здрава връзка между панелите и необходимата якост на материала.

Строително-монтажните дейности на Дунав мост се извършва по график и на етапи. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи. Прогнозният срок за завършването на основния ремонт на трасето е през юни 2026 г.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция „Информация за ремонта на Дунав мост" на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура". Екипът на Агенцията ще подава регулярна актуална информация за ремонта на съоръжението и е на разположение за допълнителни въпроси и уточнения. Само така ще бъде гарантирано точното, прецизно и коректното информиране на всички пътуващи.