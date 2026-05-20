Спаначен пай “Паскуалина”

КОЙ ГОТВИ

“Този вкусен селски пай, датиращ от Средновековието, се приготвя на няколко пласта с основа и завършек от тънко тесто. Прилича на нашия зелник”, ни пише Румяна Любомирова.

ПРОДУКТИ

1/2 пакет фини кори, бутер тесто или питки лаваш/тортила, 250 г сирене рикота (замества се с извара + сирене крема + сметана), 500 г спанак, 4 яйца, настъргани сирена (комбинация по избор - пармезан, гауда, моцарела, чедър), олио, сол, черен пипер, 1/2 ч.л. майорана, щипка индийско орехче, жълтък за намазване

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Приготвяме плънката, като смесваме наситнения спанак със сирената, солта, 1 цяло яйце и подправките. Запазваме шепа настърган пармезан за поръска накрая. Сотираме разбърканото за кратко в тиган.

Разстиламе сместа с помощта на решетеста лъжица във форма с подвижни стени, върху няколко кръстосано положени и намазани с олио фини кори, чиито краища стърчат. Ако използваме лаваш, една голяма питка е достатъчна. С лъжица заглаждаме плънката и вдлъбваме три гнезда, където изливаме по жълтък.

Покриваме пълнежа с няколко слоя намазнени кори или една тънка питка. Надипляме висящите кори във вид на рулце, прищипваме крайчетата около ръба на съда.

Ръсим в средата пармезан, а края мажем с жълтък за златист блясък. Тук-там пробождаме плънката с клечка за зъби. Печем в загрята фурна на 180° за 40 минути. През последните 15 мин е добре да се сложи хартия за печене, за да не прегори венецът от кори.