Торта “Медовик”

Със сушени сливи

КОЙ ГОТВИ

“Представям рецепта за бърза торта. Предимството ѝ е в това, че се прави само от 1 блат и само за 1 час! Няма месене, точене, дълго опичане на корите”, ни пише Валя Михайлова.

ПРОДУКТИ

За тестото:

100 г масло, 2 яйца, 1 и 1/2 ч.ч. брашно, 1/2 ч.ч. захар, 2 с.л. мед, 1 ч.л. сода бикарбонат

За крема:

500 г заквасена сметана, 2/3 ч.ч. захар, 100 г орехи, шепа сушени сливи (около 100 г)

НАЧИН НA ПРИГОТВЯНЕ

Смесваме в тенджера меда и содата бикарбонат и ги слагаме на тих огън. Сместа трябва да започне да се пени и да придобие яркожълт цвят.

Сваляме сместа от огъня и към нея постепенно прибавяме маслото и останалите продукти, като бъркаме много хубаво. Брашното прибавяме постепенно.

Печем на умерена фурна в намаслена и поръсена с брашно тава. Готовия блат срязваме на две.

Приготвяме крема, като разбъркваме заквасената сметана със захарта. Добавяме ванилията. Изчакваме захарта да се разтвори и намазваме с крема долния блат.

Добавяме нарязаните на парченца сини сливи, слагаме горния блат. Тортата украсяваме със смлени орехи. Оставяме я да престои в хладилник за 1 нощ.