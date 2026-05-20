Вижте как се променя движението в София на 24 май

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:

От 01.00 ч. на 23.05.2026 г. до приключване на мероприятието на 24.05.2026 г. на:

- на паркинга зад Националната библиотека

- на ул. „Оборище" между ул. „Кракра" и пл. "Александър Невски" с изключение на

автомобилите на участващите в събитието и на снимачните екипи, отразяващи

мероприятието;

От 01.00 ч. на 24.05.2026 г. до приключване на мероприятието на:

- паркинга на пл. „Княз Александър І";

- на ул. „Шипка" между бул. „Васил Левски" и ул. „Кракра".

Празничното шествие ще се проведе от 10.30 ч. на 24.05.2026 г. по следния маршрут: от площад „Атанас Буров" по бул. „Цар Освободител", бул. „Васил Левски", паметника на „Св. Св. Кирил и Методий" пред Националната библиотека до пл. „Александър Невски".

От 10.30 ч. до 11.00 ч. на 24.05.2026 г. се забранява влизането в двете посоки на пътни превозни средства по ул. „Г. С. Раковски" през кръстовището с бул. „Цар Освободител" само при необходимост и по преценка на СДВР.

От 09.00 ч. до отпадане на необходимостта на 24.05.2026 г. се забранява влизането в двете посоки на пътни превозни средства, както следва:

- бул. „Цар Освободител" между пл. „Независимост" и бул. „Васил Левски";

- ул. „Леге" между ул. „Съборна" и пл. „Атанас Буров";

- ул. „Княз Александър І" между ул. „Съборна" и пл. „Княз Александър І";

- ул. „Дякон Игнатий" между ул. „Аксаков" и бул. „Цар Освободител";

- ул. „Аксаков" между ул. „Георги Бенковски" и ул. „Дякон Игнатий";

- ул. „Георги Бенковски" между ул. „Аксаков" и бул. „Цар Освободител";

- ул. „6-ти септември" между ул. „Аксаков" и бул. „Цар Освободител";

- ул. „Цар Шишман" между ул. „Аксаков" и бул. „Цар Освободител";

- ул. „15-ти ноември" между бул. „Цар Освободител" и пл. „ Александър Невски";

- бул. „Васил Левски" между бул. „Цар Освободител" и бул. „Янко Сакъзов";

- ул. „Оборище" между ул. „Кракра" и пл. „Александър Невски";

- ул. „Шипка" между бул. „Васил Левски" и ул. „Кракра";

- ул. „Дунав" между пл. "Александър Невски" и ул. „Московска";

- ул. „11-ти Август" между пл. „Александър Невски" и ул. „Московска".

От 09:00 ч. до приключване на мероприятието на 24.05.202 6 г. се променят частично маршрутите на част от линиите на обществения транспорт, както следва :

Автобусна линия № 9 (в посока ул. „Ген. Гурко"): от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви"

обратен завой пред Национален стадион „Васил Левски", бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" и по маршрута. Автобусите ще спират на всички съществуващи автобусни спирки в променения участък на маршрута.

Автобусна линия № 280 (в посока СУ „Св. Климент Охридски"): от бул. „Цариградско

шосе" наляво по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви", надясно по ул. „Ген. Гурко", надясно по бул. „Васил Левски", надясно по бул. „Цар Освободител" и по бул. „Цариградско шосе" по маршрута. Автобусите ще спират на всички съществуващи автобусни спирки в променения участък на маршрута, с изключение на спирка с код:2601 „ул. Ген. Гурко" за автобусни линии №№ 183 и 84.

Автобусна линия № Х43 (посока пл. „Александър Невски") както следва: от

кръговото кръстовището на бул. „Сливница" и бул. „Васил Левски", наляво през пл. „Сточна гара", надясно по бул. „Ген. Данаил Николаев", надясно по ул. „Злетово", надясно по бул. „Княз Александър Дондуков", надясно по бул. „Васил Левски" и по маршрут посока автостанция „Банкя". Автобусите ще спират на спирки на Обществения транспорт в променения участък с кодове: 1316 „Пл. Сточна гара" на бул. „Ген. Данаил Николаев" и 0297 „Бул. Васил Левски" на бул. „Княз Александър Дондуков".

Тролейбусите от линии №№ 1, 2, 6 и 8: от „Пета градска б-ца"/ж.к. „Бъкстон"/ж.к.

„Лозенец", ж.к. „Гоце Делчев" по маршрутите до кръстовище бул. „Васил Левски"-бул. „Цар Освободител", по бул. „Цар Освободител", по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви", по ул. „Ген. Гурко", по бул. „Васил Левски" и по маршрутите;

Тролейбусите от линии №№ 3, 4 и 11: от „УМБАЛ Света Анна", ж.к. „Дружба"- 1/2 по маршрутите до кръстовище бул. „Цариградско шосе" - бул. „Цар Освободител" – „бул. Евлоги и Христо Георгиеви", по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви", по ул. „Ген. Гурко", по бул. „Васил Левски", надясно по бул. „Цар Освободител" и по маршрутите;

Тролейбусите от линии №№ 1, 2, 3 и 4 преминали към ж.к. „Хаджи Димитър" и „Пътностроителна техника" преди затваряне на участъка по бул. „Васил Левски" между бул. „Цар Освободител" и бул. „Княз Ал. Дондуков" ще се движат както следва: от ж.к. „Хаджи Димитър" и „Пътностроителна техника" посока ул. „Оборище" по съществуващите маршрути до кръстовище бул. „Княз Ал. Дондуков"-ул. „Кракра", направо по бул. „Княз Ал. Дондуков", надясно по бул. „Васил Левски" до пл. „Сточна гара", обратен завой на кръговото кръстовище, по бул. „Васил Левски", наляво по бул. „Княз Ал. Дондуков" и от спирка с код: 1858 „Ул. Бяло море" по действащите маршрути посока ж.к. „Хаджи Димитър" и „Пътностроителна техника".

Тролейбуси от линия № 6 преминали към ж.к. „Люлин 3" преди затварянето на участъка по бул. „Васил Левски" между бул. „Цар Освободител" и бул. „Княз Ал. Дондуков" ще се движат с маршрут ж.к. „Люлин 3"– пл. „Сточна гара". Тролейбусите от линия № 8, преминали към пл. „Сточна гара" преди затварянето на участъка по бул. „Васил Левски" между бул. „Цар Освободител" и бул. „Княз Ал. Дондуков" продължават през кръговото кръстовище на пл. „Сточна гара", по бул. „Сливница", наляво по ул. „Г. С. Раковски", по бул. „Патриарх Евтимий" и по маршрута си посока ж.к. „Гоце Делчев";

Тролейбусите от линия № 11, преминали към пл. „Сточна гара" преди затварянето на участъка по бул. „Васил Левски" между бул. „Цар Освободител" и бул. „Княз Ал. Дондуков" продължават през кръговото кръстовище на пл. „Сточна гара", продължават по бул. „Сливница", наляво по ул. „Г. С. Раковски", по бул. „Патриарх Евтимий", по бул. „Ген. Скобелев" до кръговото кръстовище на пл. „Руски паметник" /обратен завой/, връщане по бул. „Ген. Скобелев", транспортен тунел НДК, бул. „Васил Левски" и надясно по бул. „Цар Освободител" по маршрута си посока ж.к. „Дружба 1".

Тролейбусите от линии №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8 и 11 ще спират на всички съществуващи тролейбусни и автобусни спирки в променените участъци на маршрутите;