На 20 и 21 май през нощта ще се променя движението по част от Софийското околовръстно

На 20 и 21 май през нощта за частични ремонти на пътната настилка временно ще се променя организацията на движение по участък от Западната дъга на Софийския околовръстен път - от пътен възел „Струма" до моста над р. Какач /в района на кв. „Люлин"/. По трасето ще се работи от 20 ч. днес до 6 ч. утре - 21 май, и от 20 ч. на 21 май /четвъртък/ до 6 ч. на 22 май /петък/. При реализация на дейностите поетапно ще се ограничава преминаването по средната и външната лента в двете платна за движение. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съобщиха от АПИ.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се повиши безопасността на движение и комфортът на преминаване. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.