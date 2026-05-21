От 26 май започва ремонт на близо 57 км от път I-1 на територията на областите Видин, Монтана и Враца

От 26 май започва текущ ремонт на близо 57 км от първокласния път I-1 Видин - Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца.

В област Видин ще се ремонтират 26 км между Димово и Белотинци /от 47-и до 73-и км/. На територията на Монтана ще се работи в отсечките от Белотинци до Смоляновци /от 73-и до 81-и км/ и между обходния път на град Монтана и Сумер /от 112-и до 125-и км/. В област Враца строителни дейности ще се изпълняват в отсечка, преминаваща до село Краводер /от 125-и до 133-и км/ и в 2 км от обхода на Враца при входа на града /от 140-и до 142-и км/, съобщиха от АПИ.

При изпълнение на ремонтните работи в участъка между Монтана и Враца ще бъде изцяло ограничено движението и превозните средства ще се пренасочват по обходни маршрути. Пълното затваряне на трасето ще позволи изпълнение на предвидения ремонт в по-кратки срокове и с по-добро качество. Леките коли до 3,5 т ще се пренасочват от път I-1 в района на Крапчене по път III-162 Сумер - Стояново - път I-1 Монтана - Враца и обратно. Автомобилите над 3,5 т ще бъдат пренасочвани при Крапчене по път II-13 Крапчене - Стубел - Липен - Криводол - път III-101 Криводол - Враца и обратно. По време на строителните дейности МПС над 3,5 т, пътуващи към селата Трифоново, Сумер и Бели извор ще бъдат пропускани да преминават по първокласния път I-1.

В участъка Видин - Монтана ще бъде спряно движението на камионите над 12 т, а трафикът на леките коли до 3,5 т няма да бъде ограничаван. Обходният маршрут за камионите над 12 т е по път I-1 до кръстовището при с. Дунавци с път II-11 Симеоново - Ботево - Арчар - Добри дол и път III-112 Добри дол - Тополовец - Дъбова махала - Славотин - Студено буче – обход на град Монтана и обратно.

Ремонтните работи включват подмяна на два пласта от асфалтовата настилка в отделни участъци, а по част от трасето ще се извършват едроплощни изкърпвания с различна геометрия. В определени отсечки настилката ще бъде подменена по цялата ширина на платното. Прогнозният срок за завършване на ремонта е до края на юни. Строителните дейности ще се изпълняват от дружествата, с които АПИ има договори по ЗОП за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в трите области - Видин, Монтана и Враца.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство и на гражданите от населените места по обходните трасета, по които ще преминава транзитният трафик, но ремонтните работи са необходими за подобряване на експлоатационното състояние на първокласния път и не търпят отлагане. Апелът към водачите е да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.