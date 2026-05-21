На 22 май се променя движението между 87-и и 90-и км на магистрала „Тракия“

Утре - 22 май, от 8:30 ч. до 16 ч. за премахване на крайпътна растителност в платното за София между 87-и 90-и км на АМ „Тракия" временно ще се променя организацията на движение. Отсечката е на територията на област Пазарджик. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната, съобщиха от АПИ.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури по-добра видимост и да се повиши безопасността на движение. Апелът към водачите е да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, да бъдат внимателни и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.