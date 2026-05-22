Телешки руладини по немски

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С бекон и горчица

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

“Предлагам на читателите рецепта за любителите на телешкото, която опитахме наскоро в Германия”, ни пише Жана Стоянова.

ПРОДУКТИ

10 тънко нарязани телешки шницела, 2 глави лук, 4-5 кисели краставички, 10 ч.л. горчица, 10 ленти тънко нарязан бекон, сол, черен пипер, олио, 150 мл червено вино, 250 мл телешки бульон

За гарнитура:

300 г шпецле, 1 кг пресни картофи, копър, масло, сол

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Измиваме месото и го подсушаваме. Поръсваме със сол и черен пипер. Намазваме всеки шницел с горчица и отгоре поставяме лента бекон, поръсваме дребно нарязан лук, поставяме и тънко нарязани краставички. Така подготвени, шницелите навиваме на рулца и ги захващаме с клечки за зъби.

Запечатваме рулцата от всички страни в горещо олио. Изваждаме ги. В същата мазнина слагаме да се задуши другата нарязана глава лук. Наливаме виното и бульона. В този сос слагаме руладините и ги варим на тих огън под капак около час и половина.

Подготвяме за гарнитура задушени картофи с копър и масло, а също и сваряваме шпецлето, което сервираме по желание, полято със соса на руладините.