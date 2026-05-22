"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Емблематичната колекция смесители вече се предлага в Matte Black, Brushed Cool Sunrise и Brushed Warm Sunset

Банята все по-често се превръща в лично пространство за комфорт, стил и релакс, а изборът на цвят играе все по-важна роля в интериора. В отговор на тази тенденция GROHE разширява своята емблематична колекция смесители Lineare с три нови покрития — Matte Black, Brushed Cool Sunrise и Brushed Warm Sunset.

Новите цветове дават повече свобода при оформянето на банята — от контрастни и модерни решения в матово черно до по-топли и елегантни акценти с матирани, метални покрития. Така колекцията позволява смесителите за умивалник, душ, вана и биде да бъдат съчетани в една цялостна и завършена визия.

Цветът вече е част от дизайна, а не просто детайл

Доскоро смесителите най-често се възприемаха като функционален елемент, който трябва просто да пасва на останалото оборудване. Днес обаче те са част от цялостната концепция на банята и често се превръщат в акцент.

С новите покрития GROHE Lineare отговаря именно на тази промяна в нагласите. Все повече потребители търсят индивидуални решения за дома си, а архитектите и интериорните дизайнери обръщат внимание не само на формата, но и на цвета, текстурата и усещането, което материалите създават.

Matte Black е избор за хора, които харесват по-смела и категорична визия. Матовото черно стои особено добре в комбинация с бяла керамика, светли плотове или естествени материали като дърво и камък. То придава графичност и модерен характер на помещението.

Brushed Cool Sunrise внася по-изискано и фино излъчване. Покритието е подходящо за интериори, в които се търси елегантност без излишна показност.

Brushed Warm Sunset добавя топлина и мекота в пространството. То се вписва добре в бани с по-уютна атмосфера, вдъхновена от spa зоните и естествените цветове.

Почти 20 години минималистичен дизайн

GROHE Lineare е сред разпознаваемите колекции на марката и вече близо две десетилетия остава актуална благодарение на своя изчистен дизайн. Формите са прецизни, ясни и минималистични, без излишни декоративни елементи.

Именно тази сдържаност прави колекцията лесна за комбиниране с различни стилове — от модерни градски жилища до по-луксозни хотелски и жилищни проекти. Lineare не следва краткотрайни модни тенденции, а залага на архитектурна яснота и баланс.

Разширяването на цветовата палитра надгражда този подход. Така един и същ минималистичен дизайн може да изглежда различно според избраното покритие — по-драматично, по-топло или по-елегантно.

Единна визия за цялата баня

Предимство на колекцията е, че тя включва широка гама продукти. Освен смесители за умивалник в различни размери, Lineare предлага още решения за биде, вана и душ — както за открит, така и за вграден монтаж.

Това е важно при създаването на завършен интериор, защото позволява всички елементи да бъдат визуално свързани. Вместо различни стилове и покрития в отделните зони на банята, потребителите могат да изберат единна линия, която обединява пространството.

За архитектите и дизайнерите това означава повече свобода при планирането. За крайните потребители — по-лесен избор и по-хармоничен резултат.

Технологии за повече комфорт в ежедневието

Освен върху дизайна, GROHE Lineare поставя акцент и върху удобството при всекидневна употреба. Технологията GROHE SilkMove осигурява плавно и прецизно движение на ръкохватката, което позволява лесно регулиране на водната струя и температурата. Така смесителите съчетават изчистена визия с практичност, надеждност и комфорт при ежедневна употреба.

Подобни решения стават все по-важни за съвременния дом, където красивият дизайн трябва да върви заедно с практичност и по-отговорно използване на ресурсите.

Банята като лично пространство

Разширяването на GROHE Lineare идва в момент, в който банята вече не се възприема само като място за ежедневна хигиена. Тя все по-често е място за почивка, уединение и възстановяване след натоварен ден. Затова изборът на всеки детайл — от плочките и осветлението до смесителите — има значение.

Новите покрития дават възможност банята да бъде по-лична и по-добре съобразена с вкуса на собствениците. За едни това може да означава силен контраст и модерна визия в черно. За други — по-топло и меко излъчване с метални нюанси.

Така GROHE Lineare съчетава три важни елемента за съвременния интериор: изчистена форма, възможност за персонализация и технологии, създадени за удобство.

GROHE продължава да развива решения за целия дом

GROHE е глобална марка за цялостни решения за баня и кухненско оборудване. От 2014 г. компанията е част от портфолиото на LIXIL — международна група, която развива водещи брандове в сферата на водните и жилищните технологии.

Продуктите на GROHE са базирани на четири основни принципа — качество, технология, дизайн и устойчивост. С разширяването на Lineare марката показва как един добре познат дизайн може да остане актуален, когато се адаптира към новите нужди на потребителите.

В съвременната баня смесителят вече не е просто завършващ елемент. Той е част от атмосферата, от усещането за стил и от ежедневния комфорт. А с новите цветови покрития GROHE Lineare дава още повече възможности това пространство да бъде не само функционално, но и наистина лично.