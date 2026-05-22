Силен дъжд и гръмотевици за абитуриентите в цялата страна

В неделя на запад има опасност и от градушки

Дъждовни балове ще имат абитуриентите тази пролет. Валежите ще започнат още в петък и ще продължат чак до понеделник, затова абитуриентите и близките им да помислят предварително за чадъри. Температурите обаче ще са средно 20-ина градуса.

Още преди обяд в петък ще завали в Северна България, а в по-късните часове - и в южните райони. Най-голямо количество ще падне в Дунавската равнина, а в Югозападна България ще прегърмява. Температурите ще са от 10 до 24 градуса, по Черноморието - от 16 до 23, а в София - 12-19. Вятърът в цялата страна ще е слаб - около 20 км/ч, само нависоко в планините ще е умерен - около 40 км/ч.

Подобна ще е и събота - първо ще завали на запад, след това и на изток. Следобед ще има краткотрайни дъждове с прегърмявания, като в южните райони ще вали по-напоително и може да се очакват порои и силни гръмотевични бури. Минималните температури ще бъдат от 11 до 16 градуса, в София - 13, по Черноморието - 16, а максималните ще са от 20 до 25 градуса, по Черноморието - до 24 градуса, а в столицата - до 21.

И в неделя ще вали в цялата страна, но освен гръмотевични бури в западните райони има вероятност и за градушки. Минималните температури ще бъдат от 12 до 17 градуса, по Черноморието - до 18 градуса, в София - 13. Максималните ще са от 21 до 26 градуса, по Черноморието - до 24 градуса, а в София - до 22.

Уикендът няма да е подходящ нито за планина, нито за ранно море. В планините ще бъде облачно и ще вали дъжд, а над 2300 м - мокър сняг. Дъжд ще има и по морето през деня, очакват се и гръмотевици. На север температурата на водата е 14-15 градуса, а вятърът ще е със скорост до 25 км/ч. На юг морето ще е 16-17 градуса и ще духа вятър до 20 км/ч.

За кратко слънцето ще се покаже в понеделник предиобед, след това отново ще вали и гърми, главно в западните райони и в Централна Дунавска равнина.

Във вторник и в сряда ще е топло за сезона с температури до 30 градуса на юг, а следобед - с превалявания в планините и в Добруджа.