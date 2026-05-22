Интензивни валежи с гръмотевици ни очакват на 22 май

Днес над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен север-северозападен, в Източна България – североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София – около 20°. Атмосферното налягане ще бъдe малко по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

По Черноморието облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи, в отделни райони и с гръмотевици. По-късно през деня валежите ще спрат. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 15°-17°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините облачността ще бъде значителна и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и градушки. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 7°.

През почивните дни въздушната маса над страната ще е силно неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Значителни количества валеж се очакват в събота, главно в Северна България. Ще духа до умерен север-северозападен, в Източна България – североизточен вятър, който в неделя ще се усили. Максималните температури през почивните дни ще бъдат между 19° и 24°.