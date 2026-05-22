4 км опашка от тирове на Капитан Андреево заради Курбан Байрам

4 км дълга в момента е опашката от тирове на граничния пункт "Капитан Андреево" на границата с Турция в посока към съседката ни, показа Би Ти Ви. Това всъщност не е толкова много, като се има предвид, че вчера е била около 19 км. На места опашката е двойна.

Причината за засиления трафик е предстоящият Курбан Байрам - най-големият религиозен празник на мюсюлманите, когато много от институциите и фирмите в Турция няма да работят. Служителите на границата очакват, че през почивните дни ще се засили и трафикът на леки автомобили.

Митницата работи с пълен капацитет, като на всеки 2 мин по един камион напуска България в посока Турция. Платната са 6, а за влизане в страната ни са 12, като две от тях са за хладилни камиони.

За последното денонощие са обработени над 2600 товарни автомобила, като 1300 са в посока Турция, обясни Диана Маркова, експерт в агенция "Митници".