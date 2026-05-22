Проф. Георги Рачев: Чадър, но и наметка за баловете

Не само абитуриентите, но мамите, татковците, бабите, цялата рода ще трябва да си носят по едно чадърче, а младите дами - и по една наметка, защото в малките часове на 24 май ще стане и хладно. Съветът е на проф. Георги Рачев по Би Ти Ви.

В следващите дни Западна Европа ще преживее първата топла вълна за тази година, а у нас ще е малко по-хладно.

Днес ще вали на много места у нас, ще има купесто-дъждовна облачност, с мълнии и гръмотевици. Произвели сме повече от милиард и половина киловатчаса електроенергия в сравнение с миналата година и повечето са от ВЕЦ, каза климатологът.

От понеделник ни очаква хубаво топло време. На 26 май в Лондон например ще е 32 градуса - по това време въобще не е типично, докато ние сме в по-хладната част на Европа с 24 градуса. В сряда и четвъртък температурите у нас ще стигнат към 30-ина градуса, дори може малко над 30.

Температурата на водата в Средиземно море е 18-20 градуса, дори в Анталия е 20-21 градуса, може да се къпеш. При нас е студеничко, 15 градуса, а и през тези дни по морето ще бъде доста хладничко, каза проф. Рачев.

Месец юни ще започне с малко по-топло време, но не чак толкова, колкото в Западна Европа.

Днес и утре Централна и Северна България ще отнесе най-много дъжд. От неделя и понеделник времето ще е малко по-стабилно с доста високи температури - над 27 градуса.