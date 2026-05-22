Жълт и оранжев код за интензивни валежи и гръмотевични бури за 20 области на страната издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Това се съобщава в картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления, публикувана в сайта на НИМХ.

Оранжев код е обявен за седем области в Северна и Централна България, а жълт код е издаден за интензивни валежи и бури в 13 области на страната.

Днес над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е до умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София - около 20 градуса.

Над планините облачността ще бъде значителна и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и градушки. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра - около 7 градуса, информират от НИМХ.