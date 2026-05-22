Въвеждат засилени мерки за сигурност в София на 24 май

Националната служба за охрана (НСО) въвежда засилени мерки за сигурност в района около Паметника на светите братя Кирил и Методий пред Националната библиотека в София на 24 май.

Програмата за официално честване на празника в столицата ще започне с тържествено шествие от 10:30 часа, което ще тръгне от Археологическия музей.

Софийският университет отбелязва 24 май с тържествена церемония.

Празникът ще започне в 12:00 часа с приветствено слово на в.и.д. ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски" доц. д-р Първан Първанов

В 11:00 часа пред Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий" ще се проведе официалната церемония по случай 24 май.

Достъп на граждани до зоната за сигурност ще бъде осигуряван от 09:00 часа през два пункта за проверка – на ул. „Шипка" (срещу СУ „Св. Климент Охридски") и на бул. „Васил Левски" (срещу Националната художествена академия).

Гражданите ще бъдат проверявани с детектори за метал и скенери за наличие на огнестрелни и хладни оръжия, остри предмети, експлозиви и леснозапалими вещества, източници на йонизиращи лъчения, фойерверки и други пиротехнически изделия. Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван.

За времето от 09:00 ч. до 13:00 ч. се въвежда забрана за използване на безпилотни летателни системи (дронове) в зоната за сигурност.