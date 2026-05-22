Конкурс "Къща на годината" на списание "Идеален дом" категория Малкото жилище (снимки)

Номинации 2025 година:
Стела Минева
Зоните "ден" и "нощ" без преградни стени,
но с максимум комфорт и със собствен характер
снимки Мартин Младенов
При оформянето на интериора в апартамента единственото голямо помещение е оставено без преградни стени, като в него се обособяват всички зони на всекидневния бит.
Теди Амова и Радослав Вакарелов
Игра с цветове и Баухаус еклектика
снимки Явор Стаменов
Апартаментът се откроява със своята идентичност, качество и смел дизайн. Пространството е оживено с меки извивки и арки, а смелите комбинации на кобалтовосиньо и теракота внасят енергия и топлина.
арх. Анна Коласанте
Нежна палитра в софийска мансарда с история и артистични щрихи
снимки Асен Емилов
В този малък дом някога е живял за известно време българският актьор Георги Парцалев. Сега той приютява млада дама, която иска да е заобиколена от съвременна обстановка с много удобства.
Сибила Калафатова
Максимум комфорт на бял фон
снимки Димо Димов
Илюзията за повече пространство е постигната чрез преобладаващите светли цветове, изцяло бели стени, единната подова настилка и огледала.
Ирена Румен, Studio Interio
Аранжимент с арки и топла гама
снимки Калин Панчев
Дизайнерката придава на жилището оригинален образ, отличаващ се с мекота. Избраните материали са изцяло естествени, а корпусните мебели са изработени по индивидуален проект.