Конкурс "Къща на годината" на списание "Идеален дом" категория Малкото жилище (снимки)

Номинации 2025 година:

Стела Минева

Зоните "ден" и "нощ" без преградни стени,

но с максимум комфорт и със собствен характер

снимки Мартин Младенов

При оформянето на интериора в апартамента единственото голямо помещение е оставено без преградни стени, като в него се обособяват всички зони на всекидневния бит.

Теди Амова и Радослав Вакарелов

Игра с цветове и Баухаус еклектика

снимки Явор Стаменов

Апартаментът се откроява със своята идентичност, качество и смел дизайн. Пространството е оживено с меки извивки и арки, а смелите комбинации на кобалтовосиньо и теракота внасят енергия и топлина.

арх. Анна Коласанте

Нежна палитра в софийска мансарда с история и артистични щрихи

снимки Асен Емилов

В този малък дом някога е живял за известно време българският актьор Георги Парцалев. Сега той приютява млада дама, която иска да е заобиколена от съвременна обстановка с много удобства.

Сибила Калафатова

Максимум комфорт на бял фон

снимки Димо Димов

Илюзията за повече пространство е постигната чрез преобладаващите светли цветове, изцяло бели стени, единната подова настилка и огледала.

Ирена Румен, Studio Interio

Аранжимент с арки и топла гама

снимки Калин Панчев

Дизайнерката придава на жилището оригинален образ, отличаващ се с мекота. Избраните материали са изцяло естествени, а корпусните мебели са изработени по индивидуален проект.