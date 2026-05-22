Ще има затруднения с купуването на винетки и маршрутни карти

От 26 до 28 май през нощта са възможни затруднения при купуването на маршрутни карти и винетки, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура".

На 26 май (вторник), от 22 ч. до 00:00 ч., ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на маршрутни карти.

На 27 и 28 май (сряда и четвъртък), в периода от 22 ч. до 04:00 ч., ще се изпълняват работи по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. В този период са възможни затруднения при купуването на маршрутни карти и винетки.

Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.

За избягване на риска от затруднения при покупката, Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им маршрутна карта.