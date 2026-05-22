Вижте как променят движението в София за концерта на Iron Maiden

Във връзка с провеждането на концерта на Iron Maiden на Национален стадион „Васил Левски" на 26.05.2026 г. се въвежда временна организация на движението, съобщават от пресцентъра на Столична община.

Забраняват се престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на местата в режим на платено паркиране, както следва:

от 08:00 часа на 24.05.2026 г. до 20:00 часа на 29.05.2026 г. на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" срещу входа на паркинг „Пазари Запад" – 4 паркоместа;

от 20:00 часа на 25.05.2026 г. до 24:00 часа на 26.05.2026 г. на паркингите на моста пред Национален стадион „Васил Левски" на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви".

От 15:00 часа на 26.05.2026 г. до 01:00 часа на 27.05.2026 г. се забранява двупосочното движение на пътни превозни средства по моста пред Национален стадион „Васил Левски" на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви".

От 13:00 часа до 24:00 часа на 26.05.2026 г., само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция" – СДВР, може да бъде забранено движението на пътни превозни средства по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" в участъка между бул. „Драган Цанков" и бул. „Цариградско шосе" в посока „Орлов мост".